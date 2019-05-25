صحيفة بريطانية تنتقد سياسات ماي بشدة بعد عزمها على الاستقالة

بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، استقالتها من منصبها، يوم أمس الجمعة، بالإضافة إلى تركها الزعامة في حزب المحافظين البريطاني.

© REUTERS / Toby Melville بعد استقالة ماي... وزير بريطاني يترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين

كشفت صحيفة " ​الإندبندنت ​" البريطانية في مقال تناول سياسات رئيسة الوزراء البريطانية، ​تيريزا ماي​، التي أعلنت عزمها الاستقالة وتأثيرها على علاقات بلادها الخارجية، وقالت الصحيفة الى إن "ماي ليست أول رئيسة وزراء من حزب المحافظين تفشل وتغادر منصبها بسبب الانقسامات الداخلية المريرة في الحزب، لكنها كانت أقل تأثيرا على العلاقات الخارجية لبريطانيا من كل من سبقوها في هذا المنصب".

وتابعت الصحيفة أن "سياسة ماي الخارجية كانت مائعة، وأنها لم تتخذ أي مواقف جدية بهذا الصدد مقارنة بمارغريت ثاتشر رئيسة الوزراء السابقة التي تحب ماي مقارنة نفسها بها والتي كانت رائدة في مجال الوطنية".

لكن حكومة ماي تصرفت كأنها تسعى فقط للحصول على صفقات تجارية جيدة في ظل الأوضاع المقلقة في الداخل بسبب الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ "​بريكست​".

ولفتت الصحيفة الى أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عندما اختار لندن كوجهة لزيارته الخارجية بعد الدعوة لانتخابات مبكرة قبل نحو عام كان محقا خاصة في ظل تأكده من أن ماي أو أي مسؤول في حكومتها لن يقدم على انتقاده أو التطرق إلى ذكر ملف حقوق الإنسان أو أوضاع عشرات الآلاف من المعتقلين في بلاده.