قائد عسكري إيراني: هناك عقلاء في الولايات المتحدة قادرين على منع نشوب حرب معنا

أشار قائد عسكري إيراني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على منع نشوب الحرب بين الدولتين في حال استطاع العقلاء في واشنطن التدخل والتأثير على الوضع في المنطقة.

© Sputnik . Vladimir Perogov الحرس الثوري: الجنود الأمريكيين في الخليج يعتريهم الخوف من إيران

ونقلت وكالة " مهر " الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، كلام القائد العسكري حسن سيفي الذي قال "القادة والعقلاء في الولايات المتحدة قادرين على كبح جماح المتطرفين الذين يسعون إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف حسن سيفي قائلا "نعتقد أن الأمريكيين العقلاء وقادتهم ذوي الخبرة لن يسمحوا لعناصرهم المتطرفة بأن يقودوهم لوضع يكون من الصعب جدا الخروج منه، ولذا فإنهم لن يدخلوا حربا".

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد إيران بأن الحرب تعني نهايتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.

وكتب ترامب على "تويتر": "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون تلك الحرب هي النهاية الرسمية لها". وتابع: "لا تهددوا الولايات المتحدة الأمريكية مجددا".

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في طريقها إلى الخليج، على خلفية التصعيد الأخيرة بين أمريكا وإيران، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز.

وتستعد إيران لحماية سواحلها وفرض وجودها في مياه الخليج بقوة بحرية تضم زوارق سريعة وغواصات خفيفة، يمكنها العمل في المياه الضحلة، وتنفيذ هجمات سريعة، مقارنة بقدرة محدودة لحاملة الطائرات الأمريكية في تلك المياه.