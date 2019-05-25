مقتل 29 محتجزا في مركز للشرطة في فنزويلا

وذكرت وكالة "رويترز" أن الحادث وقع في بلدة أكاريجوا في أحد زنازين الشرطة البلدية في ولاية بورتوجيزا في وسط البلاد.
وقال إن المعتقلين فجروا ثلاث قنابل يدوية مما أسفر عن إصابة 19 من ضباط الشرطة. ولم ترد وزارة الاعلام الفنزويلية على طلب للتعليق.
وشككت جماعات معنية بحقوق الإنسان في الرواية الرسمية للأحداث.
وأُنشئت هذه الزنازين التابعة للشرطة في فنزويلا لاحتجاز المواطنين لمدة 48 ساعة خلال مواجهتهم اتهامات رسمية. لكن المحتجزين قد يقضوا أشهر أو حتى سنوات في مثل هذه المنشآت نظرا لأن السجون مكتظة للغاية بدرجة لا يمكنها استقبالهم وبسبب التأخير الدائم في إجراءات العدالة الجنائية الأساسية المطلوبة لإدانتهم.
وفي عام 2018 أدت أعمال شغب أسفرت عن نشوب حريق في أحد زنازين الشرطة بمدينة بلنسية وسط البلاد إلى مقتل 68 شخصا بينهم امرأتان زائرتان.
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