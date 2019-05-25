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11:36 25 مايو/ أيار 2019
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    وزير الصحة البريطاني

    وزير الصحة البريطاني ينضم لسباق الساعين لرئاسة الوزراء

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    العالم
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    أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم السبت، إنه سيخوض المنافسة على زعامة حزب المحافظين ليصبح خامس مرشح يعلن عزمه الترشح ليحل محل رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

    وسبق هانكوك في إعلان الترشح للمنصب كل من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي ينظر له على أنه المرشح الأوفر حظا، وجيريمي هنت وزير الخارجية الحالي، وروري ستيوارت، وزير الدولة للتنمية الدولية وإيستر مكفي، وزيرة العمل والمعاشات السابقة.

    رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا، 24 مايو/ أيار 2019
    © AFP 2019 / Isabel Infantes
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصب رئيسة حزب المحافظين البريطاني يوم 7 يونيو
    وقال هانكوك، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، "سأترشح لأصبح رئيس الوزراء المقبل لأنني أعتقد من أعماق قلبي أننا في حاجة لزعيم من أجل المستقبل وليس من أجل الحاضر فحسب".

    وأضاف "بالطبع يتعين أن ننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوف أفعل".

    وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت، أمس الجمعة استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا.

    وقالت ماي بهذا الصدد: "أعلن اليوم استقالتي من حزب المحافظين إلى حين إيجاد بديل".

    وأضافت قائلة: "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة البريكسيت وإتمام نتائج الاستطلاع. ومن يحل محلي عليه أن يبحث عن حل في البرلمان. وذلك يتحقق باتفاق جميع أطراف النقاش على الحل".

    وتابعت: "الأسبوع المقبل يبدأ السباق لاختيار حزب المحافظين الجديد، وأن سأستقيل من منصبي في السابع من يونيو/ حزيران المقبل، وأبلغت الملكة إليزابيث بهذا القرار وسأواصل مهامي كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة".

    وقال حزب العمال المعارض إنه يريد إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

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    أخبار بريطانيا, الاتحاد الأوروبي, رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي, بريطانيا
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