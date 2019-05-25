تسجيل
11:36 25 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل

    مدير معهد "جاك دولور" للأبحاث: الانتخابات الأوروبية هذا العام "استفتاء" على أوروبا

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعتبر مدير معهد "جاك دولور" للأبحاث الأوروبية سيباستيان مايار أن الانتخابات الأوروبية لهذا العام 2019 أصبحت بمثابة استفتاء على أوروبا بين المؤيدين للاتحاد الأوروبي من جهة والمعارضين له من جهة ثانية؛ وذلك مقارنة مع الأعوام الماضية التي كانت تعد فيها الانتخابات بمثابة معركة بين اليسار واليمين.

    ويعد معهد "جاك دولور" من أهم المعاهد وخلايا التفكير الأوروبية وقد أسسه السياسي الفرنسي جاك دولور الذي شغل منصب المفوض الأوروبي بين عامي 1985 و1995.

    وقال الخبير الفرنسي بالشؤون الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"، "تتميز الانتخابات الأوروبية لهذا العام مقارنة مع الأعوام الماضية بثلاثة عوامل جديدة، العامل الأول الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وتأتي هذا العام في خضم البريكست الذي لم يتم بعد"، موضحا "يمكن القول بأن البريكست أحدث تشويشا في الانتخابات الأوروبية حيث ظهرت حالة من الضياع حول عدد النواب الذي سيتم التصويت لهم 751 نائبا كما جرت العادة أم 705 من دون النواب البريطانيين".

    وأضاف مايار "العامل الثاني، الوضع مبهم هذه السنة حول أهمية رؤوس القوائم الانتخابية، في الأعوام الماضية كان رأس القائمة الانتخابية يعد ذا أهمية كبيرة من حيث تسمية المفوض الأوروبي الجديد، لكن هذا العام ما زال دور رأس القائمة الانتخابية غير واضح"، متابعا "العامل الثالث، الانتخابات الأوروبية لعام 2019 أصبحت بمثابة معركة بين الداعمين لأوروبا والمعارضين لها وهذا هو الحال بالنسبة لفرنسا".

    كوكب الأرض
    © Fotolia / Vadimsadovski
    تقرير: دول الاتحاد الأوروبي تستهلك موارد كوكب الأرض
    وتابع مايار "في الأعوام الماضية كانت المعركة بين اليمين واليسار فيما أصبحت اليوم بين القوميين من جهة والداعمين لأوروبا من جهة ثانية؛ لقد أصبحت بمثابة استفتاء. هذه الحالة تنطبق أيضا على بريطانيا التي تعيش البريكست وعلى إيطاليا ضد ماتيو سالفيني المعارض لأوروبا".

    أما فيما يتعلق بالانتخابات الأوروبية في فرنسا، أشار سيباستيان مايار لاحتدام المنافسة بين حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة النائب السيدة مارين لوبن، وقال "الانتخابات الأوروبية أصبحت بمثابة استحقاق وطني في فرنسا وكأنها ولّت انتخابات لتأييد ماكرون أو رفضه".

    وأضاف مايار "يمكن القول بأن الانتخابات الأوروبية لهذا العام هي بمثابة انتخابات نصفية لماكرون بعد سنتين على انتخابه رئيسا للبلاد؛ ماكرون حدد عدوه السياسي ألا وهو حزب التجمع الوطني".

    وحول صدارة حزب التجمع الوطني وحلوله للمركز الأول لدى الناخبين بحسب آخر استطلاعات الرأي التي أعطت نسبة 24 بالمئة، لحزب التجمع الوطني مقابل 23 بالمئة لحزب الرئيس ماكرون، علّق مايار "من ينتخب حزب التجمع الوطني اليوم هم الذين يشعرون بالغبن والنسيان وبالتهميش بسبب العولمة".

    وتابع مايار "أعتقد بأن شعبية حزب التجمع الوطني ترتكز اليوم على رفض ماكرون أكثر من رفض أوروبا".

    واعتبر مدير معهد "جاك دولور" للأبحاث الأوروبية "الاستحقاق الذي ينتظر ماكرون بعد الانتخابات الأوروبية هو تشكيل حلف داعم لأوروبا".

    وأضاف مايار "لن يستطيع الديمقراطيون-الاشتراكيون، والديمقراطيون-المسيحييون في البرلمان الأوروبي أن يشكلوا غالبية لوحدهم كما حصل في السابق؛ لهذا السبب يجب عليهم أن يشكلوا حلفا مع الوسطيين ومع الخضر ومع حزب الجمهورية إلى الأمام، لكي يصبحوا غالبية في البرلمان الأوروبي".

    وتنظم الانتخابات البرلمانية الأوروبية كل خمس سنوات حيث ستجري هذه السنة بين الـ23 والـ26 من شهر أيار/مايو الجاري، ويتواجد مقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية حيث يجتمع النواب الأوروبييون ليصوتوا على المشاريع المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.

    أما في فرنسا فسيصوت الناخبون غدا الأحد، لاختيار 79 نائبا أوروبيا جديدا وهي حصة فرنسا من النواب الأوروبيين الذين يبلغ مجموعهم 751 نائبا.    

    انظر أيضا:

    انتخابات البرلمان الأوروبي... منافسة حادة بين داعمي الاتحاد والمشككين به
    بوروشينكو ينصح الرئيس الأوكراني المنتخب بالحفاظ على ثقة الاتحاد الأوروبي
    الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد سوريا حتى 1 يونيو 2020
    صدمة من الاتحاد الأوروبي لبطل الدوري الإنجليزي
    الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب التصعيد العسكري في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, انتخابات, الاتحاد الأوروبي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الروسية دينا أفيرينا خلال أدائها في فقرة الجمباز الإيقاعي مع شريط في بطولة الجمباز الإيقاعي الأوروبية في مدينة باكو، أذربيجان
    ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية"...وشاب يطلب يد فتاة في مهرجان "كان"..إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    صفقة القرن: كيف تبدو خارطة فلسطين الجديدة
    "صفقة القرن": كيف تبدو خارطة "فلسطين الجديدة"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك