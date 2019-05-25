بركان "أجونج" يجدد ثورانه في جزيرة بالي الإندونيسية

قال مسؤولون في جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم السبت، إن بركانا ثار من جديد، مما تسبب في إلغاء رحلة ليلية من وإلى أستراليا مع وصول سحابة رماد إلى السماء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين القول إن بركان جبل أجونج أطلق الحمم وأمطار من الصخور على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات وسقط الرماد على عشرات القرى. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وكانت الرحلات الجوية، التي تديرها شركة الخطوط الجوية كانتاس وجيت ستار وفيرجن أيرلاينز، تعمل بشكل طبيعي، يوم السبت.

Alert issued as Bali's Mount Agung volcano erupt, all flights cancelled https://t.co/6N8PhSR57p pic.twitter.com/TsubmBOqdp — Gujarati News Service (@NewsGujarati) May 25, 2019

​وأعلنت السلطات أنها لديها 50 ألف قناع متاح كإجراء وقائي، على الرغم من أن مستوى التأهب في البركان لم يتغير ولم تحدث عمليات إجلاء.

وأظهرت صور البركان، خلال الليل، عمودا من الرماد وحمم متوهجة في فوهة البركان، الذي يرتفع بشكل مهيب فوق شرق بالي على ارتفاع يزيد قليلا عن 3000 متر.

وفي أواخر عام 2017، رفعت السلطات مستوى التأهب في المنطقة بعد طفرة في النشاط، مما أدى إلى عمليات الإجلاء وفوضى في حركة السفر في ذلك الوقت. وتم خفض مستوى التأهب منذ ذلك الحين، ولكن البركان كان يندلع بشكل متقطع منذ ذلك الحين.