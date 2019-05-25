مالطا تنقذ 216 مهاجرا مع تزايد محاولات عبور البحر المتوسط

وقال المتحدث إن قارب دورية أرسل إلى زورق يتعرض للغرق إلى الجنوب من مالطا أمس الجمعة. وبعد انتشال المهاجرين منه تم توجيهه إلى زورق ثان وهو في طريق العودة وانتشل من كانوا على متنه أيضا.
وقالت القوات المسلحة إن تحسن الأحوال الجوية أدى لزيادة عمليات الهجرة عبر البحر انطلاقا من ليبيا وتونس والجزائر على مدى اليومين الماضيين إذ وصل 12 قارب مهاجرين إلى صقلية وسردينيا ولامبيدوزا.
وقال خفر السواحل الليبي أمس الجمعة إنه أنقذ 290 مهاجرا من قوارب مطاطية قرب العاصمة طرابلس.
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