عمران خان يوجه رسالة لأمريكا وإيران: الحرب ليست حلا

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، إن هناك خطر اندلاع صراع في المنطقة، وسط توترات بين إيران وأمريكا والسعودية.

جاء تحذير عمران خان، عقب زيارة قام بها وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إلى إسلام أباد، في وقت تصاعدت فيه التوترات بين واشنطن وطهران، بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS / Khalid Al-Mousily إيران تؤكد تعزيز التعاون الحدودي مع باكستان ومكافحة الإرهاب

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، في المنطقة، في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في الخليج، الشهر الجاري، ألقت واشنطن باللائمة فيها على إيران، التي نأت بنفسها عن التفجيرات.

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة طائرات و1500 جندي إضافيين إلى الخليج مما أثار مخاوف من اندلاع صراع في المنطقة.

ويسعى رئيس وزراء باكستان إلى تحسين علاقات بلاده المتوترة مع إيران، وقال إنه يشعر بالقلق إزاء "التوترات المتصاعدة في الخليج"، لكنه لم يذكر السعودية أو الولايات المتحدة على وجه التحديد.

وأصدر مكتب عمران خان، بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، قال فيه: "ما أكده رئيس الوزراء هو أن الحرب ليست الحل لأي مشكلة"، مضيفا: "المزيد من تصعيد التوترات في المنطقة المضطربة بالفعل ليس في مصلحة أي طرف، وجميع الأطراف في حاجة إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس في الوضع الراهن".

وتوترت العلاقات بين واشنطن وإيران في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى تشديد العقوبات على إيران.

وتعرضت أربع ناقلات نفط منها اثنتان تابعتان للسعودية، لهجمات بالقنابل بالقرب من إمارة الفجيرة إحدى إمارات دولة الإمارات خارج مضيق هرمز مباشرة، واتهمت واشنطن الحرس الثوري الإيراني بشن الهجمات.

وأعلنت إدارة ترامب حالة طوارئ تتصل بالأمن القومي تسمح ببيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات ودول أخرى دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكونجرس.