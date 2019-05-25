مدينة ملاهي أمريكية تعرض محاكاة لحادث مقتل الأميرة ديانا

عرضت مدينة ملاهي "ناشيونال إنكوايرر" الأمريكية محاكاة لحادثة مقتل الأميرة ديانا، وذلك ضمن برنامجها الذي يركز على تقديم التاريخ الأمريكي وقصص المشاهير بطريقة "ممتعة"، لتبدو وكأنها لعبة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن مدينة الملاهي افتتحت في مدينة بيغون فورغ بولاية تينيسي، أمس الجمعة، وقدمت عرضا لزوارها عن حادثة مصرع الأميرة ديانا.

وأوضحت الشبكة أن المدينة، التي من المتوقع أن تستقبل مئات الآلاف من الزوار، ستعرض محاكاة لمسرح جريمة مقتل الزوجة السابقة للاعب كرة القدم الأميركية الشهير، أو جيه سيمبسون، واللقطة الشهيرة التي يدلي فيها ملك البوب الراحل، مايكل جاكسون، رضيعه من شرفة فندق.

BREAKING NEWS: National Enquirer Live! Inside the theme park that turns Princess Diana's death into a tasteless attraction with a computer model of her last moments, has a replica of the O.J. Simpson crime scene and an exhibit on Michael Jackson's balcony photo. pic.twitter.com/F9MDtTjVWS — Dave Vescio (@DaveVescio) May 24, 2019

​ونقلت عن مسؤولين في المدينة القول إنه تم التعامل معه بطريقة حساسة و"حتما ليس بصورة سيئة، ولا يوجد أي دماء في مشهد الوفاة".

كما سيتم عرض نظريات المؤامرة التي راجت حينها، مثل أن الأميرة ديانا كانت حاملا، وأن أمر قتلها "جاء من قصر باكنغهام".

من جانبه، قال المسؤول الإعلامي السابق للأميرة الراحلة، ديكي أربيتير، إن فكرة الجذب السياسي في مدينة الملاهي عبر استحضار الحادثة سيئة للغاية، مؤكدا أن كلمة "مبتذل" لا تصف هذه الخطوة كما ينبغي.

وأضاف أربيتير، الذي كان متحدثا باسم العائلة المالكة بين عامي 1998-2000، أن الأميرين وليام وهاري سيتضايقان بشدة، بسبب تحويل ذكرى والدتهما الراحلة إلى مجرد "تسلية".