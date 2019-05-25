سابقة في الجيش الأمريكي تخريج عدد قياسي من المجندات من أصول أفريقية

تستعد كلية ويست بوينت العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخريج عشرات الفتيات اللواتي انضممن إلى الجيش الأمريكي ويعد هذا التخرج سابقة تاريخية بالنسبة للكلية الحربية.

وأعلن ​الجيش الأمريكي​ على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قوة جيشنا تكمن في تنوع شعبه وكلية ويست بوينت تواصل تحضير قادتنا المستقبليين لقيادة الجندي الحديث". وذكر المتحدث باسم الكلية الكولونيل كريستوفر أوبهارت أنه "لم يتغير شيء من ناحية المعايير، إنها مجرد جهود منسقة لتوسيع نطاق مقدمي الطلبات".

وبحسب الأرقام التي نشرتها ويست بوينت، فإن خريجي عام 2019 يشملون 110 أميركيين من أصل إفريقي (11 بالمئة) و79 من أصل آسيوي أو من جزر ​المحيط الهادئ​ (8 بالمئة) و88 من دول أمريكا​ اللاتينية (9 بالمئة) وسبعة من السكان الأمريكيين الأصليين (0.7 بالمئة).