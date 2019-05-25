تركيا: ندعم جهود السلام والتنمية الإفريقية

أعربت تركيا، اليوم السبت، عن دعمها التام لجهود القارة الأفريقية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان صادر عن الخارجية التركية، القول إن أنقرة "تهنئ الاتحاد الإفريقي والشعوب الإفريقية بمناسبة يوم إفريقيا، الذي يصادف 25 مايو/ أيار، الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الإفريقي".

© AFP 2019 / Ebrahim Hamid السيسي يهنئ القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا (فيديو+صور)

وأشار البيان إلى إقامة عدد من الفعاليات في تركيا بمناسبة هذا اليوم في كل عام.

وأضاف أنه في إطار الفعاليات المذكورة، استضاف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، يوم 23 مايو الجاري الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو وعقيلته زينب عبدي معلم، في المجمع الرئاسي بأنقرة على مأدبة إفطار.

ولفت إلى التعريف، خلال الفعالية المذكورة، بكتاب "ثقافة المأكولات الإفريقية"، الذي تم إعداده بمساهمة من عقيلات سفراء البلدان الإفريقية في أنقرة.

وتابع البيان: "نقدم دعمنا التام لجهود القارة الإفريقية، التي يرتفع شأنها باستمرار على الساحة العالمية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية".

وأشار إلى مواصلة تركيا، في ظل سياسة الشراكة مع إفريقيا، إبداء تضامنها وتطوير تعاونها في كافة المجالات مع البلدان الأفريقية والاتحاد الإفريقي خلال فترة الممتدة إلى انعقاد القمة التركية الأفريقية المزمعة في تركيا عام 2020.