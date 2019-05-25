جورج كلوني: عائلتي في خطر... "داعش" يهددنا

قال الممثل الأمريكي جورج كلوني، إنه يشعر بقلق على سلامة أفراد عائلته، مشيرا إلى أنهم قد يواجهون تهديدات من تنظيم "داعش" الإرهابي.

قالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، اليوم السبت 25 مايو / آيار، إن سبب خوف جورج كلوني على أسرته، هو أن زوجته أمل كلوني، تعمل على قضية دولية تتعلق بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وأقامت أمل كلوني، الشهر الماضي، دعوى قضائية في مجلس الأمن الدولي، تحدثت فيها عن حالات العنف الجنسي ضد النساء على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، مطالبة بمحاكمة الإرهابيين بتهمة الاغتصاب.

وقال جورج كلوني، إنه يخشى من تعرض أطفاله لأي أذى، مؤكدا أن عائلته تعيش تحت ظروف أمنية مشددة.

وطالبت زوجته أمل كلوني مجلس الأمن بأن يكون له دور فاعل في التدخل ومعاقبة مرتكبيها، خاصة أنه لم يستطع منع تلك الجرائم.

Good for her. Courageous. Feel sorry for her family.



George Clooney says he fears his family are in danger because wife Amal is involved in prosecuting ISIS fighters

via https://t.co/9zoQIx8p8U https://t.co/AbSpvURIE3 — Jan Sobieski (@JanSobieski_) May 24, 2019

وتدافع أمل كلوني عن نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إضافة إلى فتيات إيزيديات ضمن ضحايا تنظيم "داعش" الإرهابي.