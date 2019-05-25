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    مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة 28 يناير/ كانون الثاني 2019

    جون بولتون: كوريا الشمالية تخرق "الحظر"

    © REUTERS / Jim Young
    العالم
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    قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن كوريا الشمالية خرقت الحظر المفروض عليها من الأمم المتحدة، بتجاربها الصاروخية الأخيرة.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في لقائهما التاريخي في سنغافورة، 12 يونيو/حزيران 2018
    © REUTERS / KCNA
    ترامب: إطلاق صواريخ كوريا الشمالية الأخير لا يعد "خرقا للثقة"
    ذكرت ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت 25 مايو / آيار، مشيرة إلى تأكيد بولتون أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان، سوف تتضمن مناقشات حول تطبيق قرارات الأمم المتحدة.

    وقال بولتون: "كوريا الشمالية خرقت قرارات الحظر المفروضة عليها من الأمم المتحدة، وقامت بإجراء تجارب صاروخية"، مشيرا إلى أن ذلك يناقض الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل إيقاف إطلاق الصواريخ وتعزيز التحركات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ".

    وأجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية في 4 و9 مايو الجاري، بحسب "وول ستريت جورنال"، التي أشارت إلى أنها اختبرت صاروخا يشبه الصاروخ الروسي "إسكندر"، الذي يمكنه التحليق على ارتفاعات شاهقة ويمكنه حمل رؤوس نووية.

    وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

    هذا وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير المنصرم، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

    وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.

    وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع الشهر الجاري، إنه لا يعتبر إن إطلاق كوريا الشمالية، مؤخرا للصواريخ الباليستية قصيرة المدى "خرقا للثقة"، مضيفا، في مقابلة مع مجلة "بلوتيكو" الأمريكية: "يجب الحذر من خطورة التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، ووصفها بأنها "أشياء عادية للغاية".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار كوريا الشمالية, إطلاق صاروخ, جون بولتون, أمريكا, كوريا الشمالية
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