تسجيل
18:47 25 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    شركة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الذكية

    مصر...غرفة تجارة الجيزة: "هواوي" لن تتأثر بالإجراءات الأمريكية

    © AP Photo / Andy Wong
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتعرض شركة "هواوي" الصينية لحملة أمريكية شرسة لتقليص حصتها وتمددها المتزايد في السوق العالمي، بما فيه الداخل الأمريكي، ويرى خبراء الاتصالات أن "هواوي" ستتجاوز تلك الأزمة، ولن تتأثر بها كثيرا.

    وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة تجارة الجيزة المصرية، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن الحرب التي تتعرض لها "هواوي" هى حرب غير عادلة.

    هواوي يطور نظام تشغيل خاص به
    © Sputnik .
    "هواوي" يطور نظام تشغيل خاصا به
    وتابع:

    هناك الكثير من الأسباب التي تدعونا كتجار للمحمول لمساندة  الشركة، منها أن الشركة علامة رائدة في السوق المصري، وتعلم جيدا متطلبات السوق، إضافة إلى العدد الكبير من الموزعين بالشركة، والتي يعمل بها الآلاف من المصريين، وهو ما يساهم في خفض نسبة البطالة.

    وأضاف الحداد، دخول "هواوي" للسوق المصري خلق نوع من المنافسة الفعلية بين الشركات الكبيرة، وقلل عمليات الاحتكار، وهو الأمر الذي يصب بشكل كامل في مصلحة المستهلك والتجار والوكلاء والشركاء والموردين ومقدمي الخدمات، الجميع يستفيد من وجود منافسة فعلية وحقيقية.

    وتوقع نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن تكون هناك زيادة في استثمار شركة "هواوي" داخل قطاع الاتصالات الفترة القادمة، وينتج ذلك علي تشغيل عدد أكثر من الموزعين وتقليل نسب البطالة، مؤكداً أن الشعبة ومنتسبيها يقفون بجوار شركة "هواوي" حتي تتجاوز الأزمة الحالية الناتجة عن الصراعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لافتا إلى أن جميع أجهزة "هواوي" تعمل بشكل ممتاز، وبجميع التحديثات بشكل جيد بدون أية مشاكل.

    وأوضح الحداد، قائلا:

    إن السوق المصري لم يتأثر حتى الآن، نظرا لأن عدد مستخدمي "هواوي" من المصريين كبير جدا داخل مصر، ولو حدث تأثر مستقبلا، فإن النسبة ستكون ضئيلة جدا.

    وكانت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، قد كرمت خلال الأيام الماضية شركة "هواوي"، تقديرا لما بذلته إدارة الشركة فى مصر من جهود في تدريب تجار المحمول بالمحافظة.

    وأتمت "هواوي" مجموعة من الدورات التدريبية لمنتسبي شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة، وهي الدورات التي استهدفت تطوير التجار لمواكبة تغيرت السوق والتكنولوجيا الحديثة.

    انظر أيضا:

    بين مستفيد ومتضرر... كيف أثرت "أزمة هواوي" على شركات الهواتف الذكية
    خبير: واشنطن عاجزة عن لي ذراع "هواوي" الصينية
    ترامب: "هواوي" شيء خطير للغاية ويمكن حل مشكلتها كجزء من اتفاقية تجارية مع الصين
    "هواوي" يطور نظام تشغيل خاصا به
    وكالة: ترامب يؤجل معاقبة شركة "هواوي" الصينية
    هواوي تقدم على خطوة جديدة تسر مستخدميها
    ما مصير جهازك "أندرويد"... بعد حظر هواوي
    الكلمات الدلالية:
    هواوي, مصر, أمريكا, شركة هواوي, أمريكا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الروسية دينا أفيرينا خلال أدائها في فقرة الجمباز الإيقاعي مع شريط في بطولة الجمباز الإيقاعي الأوروبية في مدينة باكو، أذربيجان
    ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية"...وشاب يطلب يد فتاة في مهرجان "كان"..إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    صفقة القرن: كيف تبدو خارطة فلسطين الجديدة
    "صفقة القرن": كيف تبدو خارطة "فلسطين الجديدة"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك