ارتفاع عدد الوفيات بين متسلقي جبال نيبال

قال مسؤولون في نيبال إن متسلقا بريطانيا لقي حتفه لدى هبوطه من على قمة جبل إفرست، اليوم السبت، (25 مايو أيار) ليصبح ثامن ضحية تسقط على أعلى قمة جبلية في العالم، وليصل عدد من فقدوا أرواحهم في جبال الهيمالايا في نيبال إلى 18 شخصا في موسم التسلق الحالي.

© Sputnik . Alexander Vilf وفاة 4 متسلقين في جبال الألب وإصابة 5 آخرين

وعزا مسؤولون سبب أغلب الوفيات إلى إصابة المتسلقين بالوهن والإجهاد بسبب التأخر في قطع الممر المزدحم المؤدي للقمة التي يبلغ ارتفاعها 8850 مترا. وفقا لـ "رويترز".

وقالت ميرا أتشاريا المسؤولة في إدارة السياحة إن روبين هاينز فيشر (44 عاما) توفي في منطقة تعرف باسم (منطقة الموت) بسبب انخفاض مستوى الأكسجين فيها لدى هبوطه من القمة.

وفيشر هو ثامن شخص يلقى حتفه عند إفرست في موسم التسلق في العام الحالي الذي ينتهي هذا الشهر. ويمكن تسلق إفرست أيضا من جهة التبت ووردت تقارير عن وفيات هناك هذا الموسم أيضا.