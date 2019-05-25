المهدي يبحث مع ظريف حل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث ناقش معه الوضع في الشرق الأوسط.

© Photo / CC0 Creative Commons حرب كبيرة...لماذا يرسل البنتاغون قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

جرت المحادثات على خلفية تفاقم الوضع بين إيران والولايات المتحدة، وجاء في البيان، التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء السبت في بغداد، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والعالم.

يشار أن برنامج زيارة ظريف إلى العراق يشمل، لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

في سياق متصل، وبحسب وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء "إيسنا"، فإن "كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، يبدأ يوم غد الأحد زيارة دبلوماسية تشمل عمان والكويت وقطر لبحث أخر التطورات في المنطقة".

يذكر أن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، صرح لوكالة "سبوتنيك" بأن العراق، إلى جانب روسيا وأربع دول أخرى، يتوسطون في حل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأزمت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت السلطات الأمريكية عقوبات شديدة على القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني كما تواصل زيادة توسيع العقوبات، وهدف واشنطن المعلن هو "تغيير سلوك" جمهورية إيران الإسلامية، كما أعلنت الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، رداً على ذلك، صنفت إيران القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية كمنظمة إرهابية، كما أن الولايات المتحدة نفسها هي "الدولة الراعية للإرهاب".

بعد ذلك، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن الولايات المتحدة أرسلت حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وقاذفات القنابل إلى شواطئ إيران. ووفقا له، وبهذه الطريقة ترسل واشنطن "إشارة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني بأن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بقوة لا ترحم".

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل في تجنب الحرب مع إيران، وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن إيران لا تنوي شن حرب مع الولايات المتحدة، لكنها ستواصل مقاومة واشنطن.