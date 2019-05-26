الرئيس المكسيكي يقبل استقالة وزيرة البيئة بعد تسببها في تأخير رحلة جوية

قبل الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، استقالة وزير البيئة والموارد الطبيعية جوزيفا غونزاليس بلانكو أورتيز مينا، وذلك بعد تسببها في تأخير رحلة طيران تجارية، وفقا لرويترز.

وغردت الوزيرة، جوزيفا غونزاليس بلانكو أورتيز مينا، عبر حسابها على "تويتر"، اليوم السبت، بأنها من تسببت في تأخر الرحلة الجوية، ولم يكن للحكومة تدخل في هذا الأمر".

وقالت: "تسببت في تأخير الركاب وطاقم رحلة تجارية، إن التغيير الحقيقي يتطلب ألا يتمتع أي شخص بامتيازات، وأن منفعة الفرد حتى لو كان يؤدي مهامه، ليست أهم من رفاهية الأغلبية".

El día de ayer causé un retraso a los pasajeros y tripulación de un vuelo comercial. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la mayoría. — Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena (@Josefa_GBOM) May 25, 2019

وتابعت في تغريدة أخرى: "إن تحول المكسيك للأفضل يبدأ بالقناعة الشخصية وتوافق أفعالنا، لهذا السبب قدمت استقالتي إلى الرئيس لوبيز أوبرادور، أقدر منحي الفرصة لخدمة المكسيك وسأواصل القيام بذلك من أماكن أخرى".

La transformación de México comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Por eso, he presentado mi renuncia al Presidente López Obrador. Agradezco la oportunidad de servir a México y lo seguiré haciendo desde otras trincheras. — Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena (@Josefa_GBOM) May 25, 2019

وفي حال قبول الحكومة استقالة غونزاليس بلانكو، فستصبح ثاني أكبر مسؤول في الحكومة الجديدة تتنحي عن منصبها هذا الأسبوع، بعد رئيس معهد الضمان الاجتماعي في المكسيك.