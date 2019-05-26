عاشت على العشب ومياه الينابيع... العثور على معلمة يوغا كانت مفقودة في غابة

وعثر فريق إنقاذ استأجرته الأسرة على إيلر ظهر أمس الجمعة في واد بجوار مسقط مياه على بعد كيلومترات من سيارتها.
وقال خافيير كانتيلوبس وهو منسق البحث من داخل طائرة هليكوبتر في تصريح للصحفيين "بالتأكيد هي هناك إن شاء الله. إنه أمر لا يصدق".
وبدت إيلر، التي تعمل أيضا إخصائية للعلاج الطبيعي، حافية القدمين وتعاني من سوء تغذية كما عانت من كسر في الساق وتمزق في غضروف مفصل الركبة وحروق نتيجة الشمس. ونقلت إيلر بالطائرة إلى مستشفى ويتوقع أن تتعافى تماما.
DRAMATIC RESCUE: Two weeks after disappearing during a hike in Maui, Amanda Eller flagged down a helicopter and was airlifted to safety. https://t.co/gjekTwVyYk pic.twitter.com/354lI4er82— CBS News (@CBSNews) May 25, 2019
وأطلق أصدقاؤها حملة على "فيسبوك" بعنوان "اعثروا على إيلر". وقبل ساعة فقط من إعلان العثور عليها عرضوا مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى مكانها.
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