ترامب يقول إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية لم تقلقه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية لم تقلقه، معربا عن ثقته بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سوف يفي بوعده.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة أقلقت عددا من رجالي، فضلا عن آخرين، لكنها لم تقلقني، كوني على ثقة من أن الرئيس كيم سوف يفي بالوعد الذي قدمه لي".

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019

هذا وفي وقت سابق أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر.

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

هذا وانتهت القمة بين الولايات المتحدة و كوريا الشمالية ، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير المنصرم، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.