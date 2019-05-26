مادورو يشكر الحكومة النرويجية لتشجيعها للحوار مع المعارضة

شكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحكومة النرويجية على مساهمتها في تعزيز الحوار مع ممثلي المعارضة الفنزويلية، مؤكدا على استعداده للمضي قدما نحو إبرام الاتفاقيات.

موسكو — سبوتنيك. وكتب مادورو في مدونة على "تويتر": "أشكر الحكومة النرويجية على جهودها في تعزيز الحوار حول السلام والاستقرار في فنزويلا، مشيرا إلى أن وفدا من ممثليه سيتوجه إلى أوسلو للعمل على التوافق على جدول عمل شامل والتحرك نحو إبرام اتفاقات ممتازة".

© REUTERS / CARLOS BARRIA مقتل 29 محتجزا في مركز للشرطة في فنزويلا

هذا ودعت السلطات النرويجية، يوم الخميس، مرة أخرى ممثلي الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتا للبلاد، لعقد الجولة الثانية من المفاوضات لحل الأزمة في البلاد، حسب ما أفادت به وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر في البرلمان النرويجي.

وأشارت الوكالة إلى أن المفاوضات قد تعقد في أوسلو الأسبوع المقبل، لكن ممثلي المعارضة يصرون على أن مسألة إجراء أي مفاوضات تعتمد على قبول مادورو اقتراح إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأوضحت الوكالة أن وزارة الخارجية النرويجية والسلطات الفنزويلية لم تعلقا على الاجتماع المحتمل، ووفقا لغوايدوا، لم يتم الانتهاء من تسوية إحدى الدعوات بعد.

وصرح مصدر مطلع في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن اللجنة الحكومة الفنزويلية، برئاسة وزير الاتصالات والإعلام، خورخي رودريغيز، تواجدت في النرويج للبحث عن خيارات محتملة للتقارب مع المعارضة.

بدوره قال السفير الفنزويلي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خورخي فاليرو، إن المفاوضات جارية في النرويج بين الحكومة والقطاع الديمقراطي للمعارضة.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.