مادورو يشكر الحكومة النرويجية لتشجيعها للحوار مع المعارضة

موسكو — سبوتنيك. وكتب مادورو في مدونة على "تويتر": "أشكر الحكومة النرويجية على جهودها في تعزيز الحوار حول السلام والاستقرار في فنزويلا، مشيرا إلى أن وفدا من ممثليه سيتوجه إلى أوسلو للعمل على التوافق على جدول عمل شامل والتحرك نحو إبرام اتفاقات ممتازة".
وأشارت الوكالة إلى أن المفاوضات قد تعقد في أوسلو الأسبوع المقبل، لكن ممثلي المعارضة يصرون على أن مسألة إجراء أي مفاوضات تعتمد على قبول مادورو اقتراح إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وأوضحت الوكالة أن وزارة الخارجية النرويجية والسلطات الفنزويلية لم تعلقا على الاجتماع المحتمل، ووفقا لغوايدوا، لم يتم الانتهاء من تسوية إحدى الدعوات بعد.
وصرح مصدر مطلع في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن اللجنة الحكومة الفنزويلية، برئاسة وزير الاتصالات والإعلام، خورخي رودريغيز، تواجدت في النرويج للبحث عن خيارات محتملة للتقارب مع المعارضة.
بدوره قال السفير الفنزويلي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خورخي فاليرو، إن المفاوضات جارية في النرويج بين الحكومة والقطاع الديمقراطي للمعارضة.
يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.
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