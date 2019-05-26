نصيحة أمريكية للصين بشأن التيبت

أعلن السفير الأمريكي لدى الصين، تيري برانستاد، للمسؤولين صينيين خلال زيارته للتيبت أن على الصين إجراء محادثات مع الدالاي لاما الزعيم الروحي للمنطقة الواقعة في الهيمالايا.

© AP Photo / Ashwini Bhatia دالاي لاما: دور روسيا في العالم الحديث مهم للغاية بسبب موقعها الجغرافي

وذكر موقع " تايم " الأمريكي أن السفير الأمريكي برانستاد زار التيبت الأسبوع الماضي، في أول زيارة لسفير أمريكي منذ عام 2015، وسط تصاعد التوتر التجاري والدبلوماسي بين البلدين.

وجاءت زيارته عقب إقرار قانون أمريكي في ديسمبر كانون الأول يلزم الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين المكلفين بتنفيذ السياسات التي تقيد وصول الأجانب إلى التبت، وهو تشريع نددت به الصين.

وقالت السفارة الأمريكية ببكين في بيان بالبريد الإلكتروني، يوم أمس السبت، إن برانستاد التقى بمسؤولين حكوميين صينيين وشخصيات دينية وثقافية من التيبت.

وقالت متحدثة باسم السفارة "شجع الحكومة الصينية على الدخول في حوار موضوعي مع الدالاي لاما أو ممثليه، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية تحل الخلافات".

وأضافت "عبر أيضا عن مخاوفه بشأن تدخل الحكومة الصينية في حرية البوذيين في التبت في تنظيم وممارسة دينهم".