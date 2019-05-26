باكستان ترسل إشارات ايجابية للهند

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الأحد أن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع جارتها الهند بعد تشكيل حكومة جديدة في نيودلهي.

© AFP 2019 / Tauseef Mustafa الهند توقف التجارة الحدودية عبر إقليم كشمير مع باكستان

ونقل موقع " نيوز 18 " الباكستاني كلام قريشي الذي قال "يتعين على البلدين الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة القضايا العالقة بين الجانبين".

وأكد قريشي "أؤكد أن تحقيق السلام في المنطقة يقع على رأس أولويات باكستان، وأن الحكومة تبذل جهودا مخلصة في هذا الصدد".

وكان حزب "​بهاراتيا جاناتا​" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​ قد فاز في ​الانتخابات​ العامة الأخيرة حيث حصل على 300 مقعد في البرلمان المكون من 543 مقعدا متخطيا النتيجة التي حققها في انتخابات 2014.

وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان، على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم "جيش محمد" المصنف على قوائم الإرهاب، يوم 14 فبراير/ شباط الماضي، بهجوم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، أسفر عن مقتل 41 شرطيا هنديا على أقل تقدير.