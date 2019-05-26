كردستان العراق تنتخب رئيس الإقليم الثلاثاء المقبل

يعقد برلمان إقليم كردستان العراق جلسة الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس للإقليم، وهو المنصب الشاغر منذ استقالة الرئيس السابق، مسعود بارزاني، في 2017.

وذكرت قناة "روداو" الكردية أن رئاسة البرلمان قدمت دعوة إلى الأعضاء لحضور الجلسة المقبلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد انتخاب رئيس جديد لإقليم كردستان.

© Sputnik . Sarah Noreddine برلمان كردستان العراق يعلن أسماء خمسة مرشحين للرئاسة بينهم بارزاني

وجاء في الدعوة الموقعة من رئيسة برلمان كردستان ، فالا فريد، "استنادا لحكم الفقرة (الثالثة) من المادة (18) للنظام الداخلي لبرلمان كردستان — العراق، قررنا دعوة جميع السادة الأعضاء في البرلمان للجلسة رقم (6) الاعتيادية، السنة الأولى من الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كردستان — العراق، في الساعة (11) قبل ظهيرة يوم الثلاثاء 28 مايو/ أيار".

وكانت رئاسة برلمان كردستان، أعلنت الأحد الماضي، عن أسماء المرشحين الخمسة لمنصب رئيس إقليم كردستان، وهم كل من: نيجيرفان إدريس مصطفى البارزاني وأوميد عبدالسلام قادر ومحمد حمه صالح قادر وريبوار عزيز مصطفى وهيوا عبدالله خضر.

وأقر برلمان كردستان، في 8 مايو الجاري، مشروع قانون "تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم" بـ89 صوتً، بعد التوصل لاتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على إدراج مطالب الأخير في مشروع القانون الذي تم التصويت عليه.