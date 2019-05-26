بالصور... ترامب يحضر مباراة مصارعة "سومو" في اليابان

ومنح ترامب جائزته الخاصة في بطولة "السومو" الأولى في اليابان، للفائز بها، ويدعى أسانوياما، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكانت جائزة ترامب عبارة عن كأس عملاق محفورة عليه صورة النسر.

© REUTERS / JONATHAN ERNST الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر مباراة سومو في اليابان، ويمنح جائزة باسمه، 26 مايو/أيار 2019

وذكر البيت الأبيض أن الكأس الثقيل، يبلغ طوله 54 بوصة (137 سم) ويزن 60 إلى 70 رطلا (27-32 كيلوغرام).

ويعتبر دونالد ترامب هو أول أمريكي يشارك بطولة "السومو" الأولى باليابان.

© REUTERS / JONATHAN ERNST الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب يحضران مباراة سومو في اليابان، 26 مايو/أيار 2019

ويبلغ عمر الفائز في بطولة "السومو" الأولى باليابان، أسانوياما، 25 عاما، بينما يبلغ وزنه 390 رطلا.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت إلى طوكيو، في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

وتشهد الزيارة على أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور ناروهيتو منذ تربعه على العرش في 30 أبريل/نيسان الماضي،

وسيتخلل الزيارة لقاء ترامب بالإمبراطور الجديد ناروهيتو وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء شينزو آبي، والمأدبة التي ستقام مساء في القصر الإمبراطوري على شرف الضيف الأمريكي.