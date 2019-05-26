تضرر أكثر من 5 آلاف قرية وبلدة في إيران من السيول

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مجید عبد اللهي القول إن 36% من إجمالي سكان البلاد يقيمون في 9 مدن.
كما ذكر أنه من بين إجمالي 1333 مدينة وبلدة إيرانية يزيد سكانها على 1000 نسمة و 180 مدينة سكانها أقل من 100 ألف نسمة، 906 مدينة سكانها أقل من 20 ألف نسمة.
وكانت الفيضانات والسيول جراء هطول أمطار غزيرة قد اجتاحت 25 محافظة إيرانية خلال الشهرين الماضيين، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى ونزوح آلاف الأشخاص عن منازلهم وتضرر مئات المنازل والطرق والجسور والمدارس في البلاد.
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