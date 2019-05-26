وزير خارجية ألمانيا: ليس على اليهود إخفاء هويتهم لا في بلدنا ولا غيرها

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن اليهود ليسوا مطالبين بإخفاء هويتهم وديانتهم ببلاده أو خارجها، في تعليق على دعوة مسؤول ألماني لعدم ارتداء القلنسوة اليهودية المميزة "كيباه" حماية لليهود من الاعتداءات.

وكتب الوزير ماس، عبر تويتر، "ليس على أحد إخفاء ديانته اليهودية بعد الآن، لا في ألمانيا ولا في أي مكان آخر، وبدلا من إخفاء الكيباه [القلنسوة اليهودية]، يجب أن نكشف عن وجوهنا في وجه أعداء السامية".

Niemand soll seinen jüdischen Glauben jemals wieder verstecken müssen — weder in Deutschland noch anderswo. Statt die #Kippa zu verstecken, müssen wir alle noch deutlicher #Gesichtzeigen gegen Antisemitismus. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) May 26, 2019

​وجاءت تغريدة ماس بعد دعوة من الوزير الألماني المفوض بمواجهة ما يعرف بمعاداة السامية، فيليكس كلاين، والذي حذر اليهود من ارتداء الكيباه في أي مكان في ألمانيا، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ "تزايد انعدام ضبط النفس والفظاظة المجتمعية"، والتي تمثل تربة خصبة لمعاداة السامية".

وتشير إحصاءات الحكومة الألمانية إلى ارتفاع عدد الجرائم المعادية لليهود في ألمانيا العام الماضي بنسبة حوالي 10% مقارنة بعام 2017.