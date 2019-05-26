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14:36 26 مايو/ أيار 2019
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    رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي

    مودي يدعو لخلق مناخ من الثقة وتجنب العنف في اتصال تلقاه من نظيره الباكستاني

    © REUTERS / ALTAF HUSSAIN
    العالم
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    دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إلى خلق مناخ من الثقة يخلو من العنف بين بلاده وباكستان بغية تعزيز التعاون والسلام في المنطقة.

    القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت الخارجية الهندية، في بيان، أن "مودي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني، عمران خان، هنأه فيه الأخير على فوزه في الانتخابات العامة".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي
    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    بعد "الانتصار المذهل"... ولي العهد السعودي يتصل برئيس وزراء الهند
    وذكر البيان، أن "مودي أشار إلى اقتراحه السابق لرئيس وزراء باكستان بالتشارك بين البلدين في مكافحة الفقر، كما أكد على أن خلق الثقة ومناخ خال من العنف والإرهاب ضروريان لتعزيز التعاون لأجل السلام، والتقدم والازدهار في المنطقة".

    وحقق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "انتصارا مذهلا"، بحسب وصف "رويترز"، في انتخابات الخميس الماضي ووضع حزبه الهندوسي القومي على طريق زيادة أغلبيته بعد تعهد باتباع سياسات داعمة لقطاع الأعمال وانتهاج خط صارم على صعيد الأمن القومي.

    وتعزز إعادة انتخاب مودي اتجاها عالميا للشعبويين اليمينيين الذين يحققون النصر، من الولايات المتحدة إلى البرازيل وإيطاليا، وذلك في الأغلب بعد تبني مواقف صارمة بشأن الحماية التجارية والهجرة والدفاع.

    وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي حل في المركز الأول وحصل على 302 مقعد من أصل 542 مقعدا وذلك بالمقارنة مع 282 مقعدا حصل عليها في 2014، وهو العدد الذي يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب بالبرلمان وعددها 272 مقعدا.

    وبهذا الفوز يكون بهاراتيا جاناتا أول حزب يحقق الأغلبية مرتين متتاليتين منذ عام 1984.

    وأمطر الآلاف من أنصار بهاراتيا جاناتا مودي بالورود بعدما انتظروا لساعات في عاصفة رعدية وصوله إلى مقر الحزب مساء يوم الخميس.

    وقال مودي في خطاب نقله التلفزيون ”كل ما حدث في هذه الانتخابات أصبح شيئا من الماضي، علينا أن نتطلع إلى الأمام. يجب أن ندفع الجميع إلى الأمام، بمن فيهم أقوى معارضينا“، وانتقد مودي الكثيرين الذين شككوا في أن حزب بهاراتيا جاناتا يمكن أن يزيد أغلبيته.

    انظر أيضا:

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    الحد من الفقر, العلاقات الهندية الباكستانية, أخبار الهند, أخبار العالم, انتخابات, السلطات الهندية, الحكومة الباكستانية, الحكومة الهندية, عمران خان, رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي, باكستان, الهند
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