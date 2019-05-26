رئيس وزراء باكستان يهنئ نظيره الهندي بفوزه في الانتخابات

قالت باكستان والهند، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اتصل بنظيره الهندي، ناريندرا مودي، وهنأه بفوزه في الانتخابات العامة التي حقق فيها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي فوزا كاسحا.

وبحسب "رويترز"، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "رئيس الوزراء عمران خان تحدث مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم وهنأه بالفوز الذي حققه حزبه في الانتخابات".

© REUTERS / Adnan Abidi مودي يبدأ محادثات تشكيل الحكومة الجديدة بعد فوز ساحق في الانتخابات

وأضاف البيان "عبر رئيس الوزراء عن رغبته في عمل البلدين معا من أجل صالح شعبيهما".

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان، المسلحتين نوويا، في فبراير/ شباط حيث تبادلا ضربات جوية عبر الحدود كما وقع اشتباك لفترة وجيزة بين مقاتلات فوق إقليم كشمير.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في الهند اتصال خان، اليوم الأحد، بمودي وأضافت أن الزعيمين ناقشا سبل مكافحة الفقر.

وقالت الوزارة في بيان "أكد (مودي) على أن ضرورة بناء الثقة وإيجاد مناخ خال من العنف والإرهاب لتعزيز التعاون من أجل تحقيق السلام والتقدم والرخاء في منطقتنا".

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي حل في المركز الأول وحصل على 302 مقعد من أصل 542 مقعدا وذلك بالمقارنة مع 282 مقعدا حصل عليها في 2014، وهو العدد الذي يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب بالبرلمان وعددها 272 مقعدا.

وبهذا الفوز يكون بهاراتيا جاناتا أول حزب يحقق الأغلبية مرتين متتاليتين منذ عام 1984.