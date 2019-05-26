تركيا... "المسجد الأخضر" ينعش المصلين بأجواء الصيف الحارة

يجذب مسجد "كوبروكوي" في ولاية أضنة جنوبي تركيا والملقب بـ "المسجد الأخضر" بسبب النباتات التي تغطيه، الكثير من الزوار المصلين وخاصة في أجواء الصيف الحارة.

وبحسب "الأناضول"، يتمتع مسجد "كوبروكوي" في ولاية أضنة التركية، بميزة فريدة تجعله يجتذب عددا كبيرا من الزوار، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

© REUTERS / UMIT BEKTAS أردوغان يثني على المسلسلات التركية: وصلت لـ 500 مليون مشاهد في 156 دولة

وتغطي المسجد بشكل كامل نباتات متسلقة، ولهذا السبب أصبح يعرف بين السكان بـ"المسجد الأخضر".

وقالت الوكالة أن المسجد الأخضر الذي تغطيه النباتات والحديقة المحيطة به بأشجارها وورودها وأزهارها، يشكل "واحة ظليلة منعشة للمصلين، الذين يؤدون عباداتهم في جو من السكينة والجمال".

وبحسب إمام المسجد، فخري أونور، فإن المسجد بني عام 1930، وفي ثمانينات القرن الماضي زرعت حوله النباتات المتسلقة التي غطته بشكل كامل.

وأشار أونور إلى أن الأهالي يعتنون بشكل جيد بالمسجد وحديقته، من حيث النظافة والري والتسميد، ويحبون قضاء الوقت في المسجد والحديق، كما يزوره أشخاص من خارج المدينة ومن خارج تركيا.

ولفت نوري دورسون، أحد رواد المسجد، إلى أن "المسجد الأخضر" يجتذب القلوب ويشرح الصدور، لذلك يفضل هو ورفاقه قضاء الوقت به، خاصة خلال الأيام الحارة من شهر رمضان.