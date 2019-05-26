تقدم اليمين المتطرف في فرنسا على "الجمهورية إلى الأمام" في الانتخابات الأوروبية

باريس — سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الأحد أن "حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يتقدم على حزب الجمهورية إلى الأمام الموالي للرئيس ماكرون بنسبة 23.2 بالمئة، مقابل 21.9 بالمئة، بحسب استطلاعات أولية".

© REUTERS / Yoan Valat فرنسا مستعدة للعمل مع رئيس وزراء بريطانيا المقبل

وأضافت الاستطلاعات أن "حزب أوروبا والبيئة والخضر شكلا مفاجأة، بحلولهما في المرتبة الثالثة بعد الحزبين الكبيرين المتنافسين".

وتوجه الفرنسيون، اليوم الأحد، لمراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم والذين سينوبون عنهم لمدة خمس سنوات في البرلمان الأوروبي الواقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وأيضاً في مركز الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وتأتي الانتخابات هذه السنة في ظل أزمة صعبة تعيشها أوروبا بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقد كان من المنتظر أن تخرج المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الأوروبي قبل موعد الانتخابات الأوروبية، إلا أن ذلك لم يجر بسبب عدم موافقة النواب البريطانيين على اتفاق الخروج.