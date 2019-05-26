ساندرز: ترامب يتفق مع زعيم كوريا الشمالية بشأن جو بايدن

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يتفق مع الرئيس دونالد ترامب، على أن جو بايدن، يمتلك معدلات ذكاء منخفضة.

ويعد جو بايدن من أبرز الشخصيات السياسة، التي أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في عام 2020، وهو أحد مرشحي الحزب الديمقراطي.

WATCH: Trump and Kim Jong Un “agree on their assessment” of Biden #MTP #IfitsSunday



"I think if anybody needs help with an assessment it's Joe Biden and whether or not he should be trying to get an upgrade when he failed to do the job in the number two slot." pic.twitter.com/g7px0CicZ0 — Meet the Press (@MeetThePress) May 26, 2019

وقالت ساندرز في مقابلة مع برنامج "ميت ذي برس"، الذي يذاع على شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "الرئيس لا يتخذ موقفا مؤيدا لرأي الزعيم الكوري الشمالي، لكنني أعتقد أنهما يتفقان في تقييمهما لنائب الرئيس السابق جو بايدن".

وتأتي تصريحات ساندرز عقب تدوينة نشرها ترامب قال فيه: "إنه ابتسم عندما سمع أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بالشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف".

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019

ويتقدم جو بايدن، 76 عاما، في استطلاعات الرأي على جميع المرشحين الديمقراطيين الآخرين في السباق إلى البيت الأبيض، خلال الانتخابات المقبلة التي تقام عام 2020، ويعد من أقوى منافسي ترامب، الذي يشن هجوما حادا عليه ويتهمه بأنه غير كفء لتولي منصب رئيس أمريكا.