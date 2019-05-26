لو بان بعد فوز حزبها في الانتخابات الأوروبية: لم يبق أمام ماكرون سوى حل الجمعية الوطنية

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لو بان بعد فوز حزبها في الانتخابات الأوروبية: لم يبق أمام ماكرون سوى حل الجمعية الوطنية