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02:42 27 مايو/ أيار 2019
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    البرلمان الأوروبي

    من يقود أوروبا... تعرف على خريطة البرلمان الأوروبي بعد الانتخابات

    © AP Photo / Christian Lutz
    العالم
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    تصدر حزبا العمال الاشتراكي الإسباني، واليمين المتطرف في إيطاليا، الانتخابات البرلمانية الأوروبية، الخاصة بانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي لمدة 5 سنوات مقبلة.

    ويحق لـ427 مليون ناخب أوروبي، التصويت لانتخاب 751 نائبا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها 5 سنوات، يلعبون خلالها دورا حاسما في صوغ القوانين الأوروبية.

    وحصل حزب العمال الاشتراكي الإسباني، على 20 مقعدا من أصل 54 لإسبانيا في البرلمان الأوروبي، بعد فرز نحو 95 في المئة من أصوات الناخبين.

    وحقق حزب اليمين المتطرف في إيطاليا، نسبة تتراوح بين 27 — 31 في المئة من الأصوات، وفقا لاستطلاع للرأي بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

    وأدلى الأوروبيون، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي.

    وأعلن البرلمان الأوروبي، أمس الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي الأكبر في عشرين عاما، مشيرا إلى أن النسبة وصلت إلى نحو 51 في المئة، بالنسبة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد من دون المملكة المتحدة.

    وأوضح المتحدث باسم البرلمان جوم داش، بحسب موقع "فرنسا 24"، أنه مع احتساب المملكة المتحدة، فإن هذه النسبة يمكن أن تتراوح بين 49 و52 بالمئة.

    وأضاف: "لا أحد يمكنه أن يصبح رئيس المفوضية بدون أن يحصل على دعم 376 من أصل 751 نائبا أوروبيا"، مشيرا إلى أ،  رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، سيجتمعون، الثلاثاء المقبل،  للبحث في التعيينات المقبلة.

    ونقلت "بي إف إم" الفرنسية، مساء الأحد، أن "حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يتقدم على حزب الجمهورية إلى الأمام الموالي للرئيس ماكرون بنسبة 24.20 بالمئة، مقابل 22.40 بالمئة، بحسب استطلاعات أولية".

    وحقق أنصار البيئة، في ألمانيا، تقدما حيث أفادت استطلاعات الرأي أن الخضر سيحتلون المرتبة الثانية وراء معسكر أنجيلا ميركل، الذي يسجل أسوأ نتيجة له مقارنة بالانتخابات السابقة.

    وفي النمسا حل الحزب المحافظ برئاسة المستشار سيباستيان كورتز في الطليعة، متقدما على الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الحرية اليميني المتطرف، حسب استطلاعات الرأي التي نشرت لدى إقفال صناديق الاقتراع.

    أما في المجر، فقد حقق الحزب السيادي برئاسة رئيس الحكومة فيكتور أوربان انتصارا ساحقا جامعا نحو 56 في المئة من الأصوات، ومتقدما بأكثر من 45 نقطة على المعارضة من يسار الوسط واليمين المتطرف، حسب استطلاعات الرأي، التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

    ومن أبرز الدول التي شهدت ارتفاع نسبة الاقتراع، ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

    وأجريت الانتخابات، ما بين الخميس والسبت في 7  بلدان بينها المملكة المتحدة، التي نظمت الانتخابات، بعد إرجاء بريكست إلى 31 أكتوبر /  تشرين الأول، حيث سيتم إلغاء مقاعدهم أو توزيعها على دول أخرى بعد إتمام "بريكست".

    وتشير استطلاعات الرأي، إلى حصول الأحزاب اليمينية المتطرفة على نتائج أفضل من الانتخابات الاخيرة، لكنها تكون قادرة على ضمان غالبية في البرلمان الأوروبي، بحسب (أ ف ب).

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    أخبار أوروبا, الانتخابات البرلمانية, البرلمان الأوروبي, مارين لوبان, أوروبا
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