مواقف طريفة خلال زيارة ترامب لليابان (فيديو وصور)

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورا ومقطع فيديو، ترصد عدة مواقف طريفة شهدها خلال زيارته الرسمية لليابان.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت 25 مايو / آيار، إلى طوكيو، في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

Tonight in Tokyo, Japan at the Ryōgoku Kokugikan Stadium, it was my great honor to present the first-ever U.S. President’s Cup to Sumo Grand Champion Asanoyama. Congratulations! A great time had by all, thank you @AbeShinzo!! pic.twitter.com/nwwxJl6KXH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019

وحضر ترامب، وزوجته ميلانيا، أمس الأحد، مباراة مصارعة "سومو"، وذلك على هامش زيارته الحالية لليابان.

Tonight in Tokyo, Japan at the Ryōgoku Kokugikan Stadium, it was my great honor to present the first-ever U.S. President’s Cup to Sumo Grand Champion Asanoyama. Congratulations! A great time had by all, thank you @AbeShinzo!! pic.twitter.com/nwwxJl6KXH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019

ومنح ترامب جائزته الخاصة في بطولة "السومو" الأولى في اليابان، للفائز بها، ويدعى أسانوياما، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، التي أشارت إلى أنه عبارة عن كأس عملاق محفورة عليه صورة النسر.

وتشهد الزيارة على أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور ناروهيتو منذ تربعه على العرش في 30 أبريل / نيسان الماضي.

Great morning of golf with Prime Minister @AbeShinzo at Mobara Country Club in Chiba, Japan! pic.twitter.com/EZeJ8znS51 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019

وسيتخلل الزيارة لقاء ترامب بالإمبراطور الجديد ناروهيتو وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء شينزو آبي، والمأدبة التي ستقام مساء في القصر الإمبراطوري على شرف الضيف الأمريكي.

ونشر شينزو آبي، صورا له مع ترامب، خلال جولة ترفيهية، مارسا فيها بعض الألعاب الرياضية.