ترامب يلتقي الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو" (فيديو)

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، في القصر الإمبراطوري، اليوم الإثنين.

هذا ويعتبر ترامب، الذي وصل إلى اليابان يوم السبت الماضي في زيارة تستمر أربعة أيام، أول ضيف رسمي يزور اليابان منذ تولى الإمبراطور ناروهيتو العرش في الأول من أيار/مايو الجاري.

WATCH: Full ceremony: Japan's new emperor, Naruhito, welcomes President Trump and the First Lady during the president's state visit to Japan. pic.twitter.com/Z8csKpdvGI — NBC News (@NBCNews) ٢٧ مايو ٢٠١٩

ومن المقرر أن يجري ترامب مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي مباحثات اليوم، يتوقع أن تهيمن عليها قضايا التجارة والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.