ترامب يدعم فكرة لقاء كيم جونغ أون لحل مشكلة اليابانيين المخطوفين

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم فكرة اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لحل مشكلة اليابانيين المخطوفين من قبل عملاء كوريا الشمالية.

طوكيو- سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أنا عاقد العزم على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في المستقبل القريب، دون أي شروط مسبقة لحل مشكلة المختطفين".

وأكد آبي أن "الرئيس ترامب أعرب عن دعمه التام للقاء".

واعترفت كوريا الشمالية في 2002 بأن عملاءها خطفوا 13 يابانيا قبل عقود. وتقول اليابان إن 17 من مواطنيها اختطفوا أعيد منهم خمسة، بينما تقول كوريا الشمالية إن ثمانية منهم توفوا وأربعة لم يدخلوا البلاد قط.

وعبر آبي مؤخرا عن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دون شروط، بما يمثل تحولا عن موقف تمسك به لفترة طويلة أصر فيه على تحقيق تقدم أولا فيما يتعلق بملف المختطفين قبل عقد قمة. ولم يتحدد بعد تاريخ للقاء بين آبي وكيم، بحسب وكالة "رويترز".