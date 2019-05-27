موقف محرج...ترامب يواجه صعوبة بتسليم كأس لمصارع "سومو" بسبب ثقله (فيديو)

ضمن جدول أعمال زيارته لليابان، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، يوم أمس الأحد 26 مايو/أيار، مباراة نهائية لبطولة رياضة "السومو" الشهيرة في هذا البلد.

بطولة "السومو" الصيفية لهذا العام كانت بطابع خاص، حيث يحصل الفائز فيها على ما يعرف بـ"جائزة ترامب" المصنوعة خصيصا لهذا الحدث.

وحضر الرئيس الأمريكي برفقة زوجته ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أحداث البطولة، في قاعة رياضية ضخمة مليئة بالجماهير، التي تهافتت على رؤية ترامب وميلانيا.

وانتشر مقطع مصور لحظة تسليم الرئيس الأمريكي الجائزة للفائز، والتي كانت عبارة عن كأس فضي ضخم، وظهر الرئيس الأمريكي في لحظة وكأنه يعاني من مشكلة في حمل الكأس الثقيل ليقوم أحد الأشخاص الذي كان بجانبه لمساعدته في حمل وتقديم الكأس.

وبحسب صحيفة" The New York Times"، فإن ترامب سيكون أول رئيس أمريكي يقدم كأسا في بطولات "السومو"، رغم أن سفراء أجانب وغيرهم من كبار الشخصيات يقدمون كؤوسا خاصة للمصارعين اليابانيين.