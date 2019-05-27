فرنسا تعلن إلقاء القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم في ليون

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم في مدينة ليون الجمعة الماضية، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وقال كاستنير في تغريدة، على حسابه على موقع "تويتر" اليوم الاثنين: "فيما يخص قنبلة ليون، للتو تم القبض على مشتبه به".

Colis piégé à #Lyon: un suspect vient d’être interpellé.

Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris.

Leur action conjointe est déterminante. — Christophe Castaner (@CCastaner) May 27, 2019

​والجمعة الماضية، ترك شخص قنبلة في شارع تسوق للمشاة في مدينة ليون الفرنسية، وأسفر انفجارها عن إصابة 13 شخصا بجروح.

وكان المدعي العام الفرنسي، ريمي إيتز، قد أعلن، أول من أمس السبت، أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن هجوم بقنبلة وقع في ليون أمس الجمعة وأسفر عن إصابة 13 شخصا.

من جانبها اعتبرت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، أنه "من المبكر جدا" الحديث عن فرضية "العمل الإرهابي" وأكدت أن البحث عن المشتبه به مستمر، معتبرة أنه "من المبكر جدا" الحديث عن فرضية "العمل الإرهابي"، كما نقل موقع "فرانس 24".