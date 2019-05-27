وزير الخارجية الإيراني يصف زيارته إلى بغداد بـ "البناءة والموضوعية"

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر": "في العراق… حيث عقدت اجتماعات بناءة وموضوعية مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادة ائتلافين برلمانيين في هذا البلد".

In #Iraq, where I've held substantive and productive meetings with the President, PM, Speaker, FM & leadership of two parliamentary coalitions.

Proposed regional non-aggression pact: #NeighborsFirst. pic.twitter.com/wP752viSAb — Javad Zarif (@JZarif) May 26, 2019

ووصل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، السبت الماضي، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وأكد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، أمس الأحد، أنه بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عدة قضايا مشتركة بين البلدين.

وأضاف الحكيم في مؤتمر صحفي عقده أمس، مع نظيره الإيراني: "بحثنا مع الجانب الإيراني القضايا الثنائية المشتركة، وما تم التعاقد عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح لطهران، وزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لبغداد". وفقا لـ "السومرية نيوز".

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب: أمريكا لا تهدف لتغيير النظام في إيران

وتابع الحكيم: "بحثنا في قضية حفر وترتيب شط العرب، وسمات الدخول بين البلدين وكذلك ربط سكك الحديد أيضا".

كما التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والعالم أهمها تفاقم الوضع بين إيران والولايات المتحدة.

يذكر أن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، صرح لوكالة "سبوتنيك" بأن العراق، إلى جانب روسيا وأربع دول أخرى، يتوسطون في حل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأزمت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت السلطات الأمريكية عقوبات شديدة على القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني كما تواصل زيادة توسيع العقوبات، وهدف واشنطن المعلن هو "تغيير سلوك" جمهورية إيران الإسلامية، كما أعلنت الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، رداً على ذلك، صنفت إيران القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية كمنظمة إرهابية، كما أن الولايات المتحدة نفسها هي "الدولة الراعية للإرهاب".