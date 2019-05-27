ترامب: الزعيم الكوري الشمالي ذكي جدا

واشنطن- سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي إنه يأمل في أن يوافق الزعيم الكوري الشمالي على إخلاء البلاد من الأسلحة النووية.
كما ذكر الرئيس الأمريكي أيضا أنه سعيد جدا بتطورات الأوضاع حول كوريا الشمالية.
وتابع: "أعتقد أن كيم جونغ أون يأمل في إنشاء دولة ذات قدرة اقتصادية كبيرة. وهو، مثلي، مقتنع بأن كوريا الشمالية لديها إمكانيات اقتصادية هائلة. كما أنه يعلم أن هذا الرخاء الاقتصادي للبلاد لن يتحقق بالأسلحة النووية أبدا. بل قد تحدث الأشياء السيئة فقط. وهو يعلم ذلك. هو إنسان ذكي جدا. وأنا سعيد حدا بكيفية تطورات الأوضاع خول كوريا الشمالية".
يذكر أن كوريا الشمالية علقت تجاربها النووية على مدى العامين الآخرين، في خطوة جديدة تعزز المسار الإيجابي، إلا أن العقوبات الاقتصادية الدولية ما زالت سارية حتى الآن.
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