ترامب: الزعيم الكوري الشمالي ذكي جدا

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أونغ، بأنه "ذكي جدا"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

واشنطن- سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي إنه يأمل في أن يوافق الزعيم الكوري الشمالي على إخلاء البلاد من الأسلحة النووية.

© Sputnik . Vladimir Melnikov قبل اللقاء التاريخي مع ترامب... ما الذي أقلق كيم جونغ أون

وأضاف: "نريد السلام والاستقرار. ولا نزال نؤمن بأن الرئيس كيم جونغ أون سيغتنم الفرصة لتحويل بلاده من خلال عملية نزع السلاح النووي، هذا البلد يتمتع بإمكانيات اقتصادية وأخرى هائلة".

كما ذكر الرئيس الأمريكي أيضا أنه سعيد جدا بتطورات الأوضاع حول كوريا الشمالية.

وتابع: "أعتقد أن كيم جونغ أون يأمل في إنشاء دولة ذات قدرة اقتصادية كبيرة. وهو، مثلي، مقتنع بأن كوريا الشمالية لديها إمكانيات اقتصادية هائلة. كما أنه يعلم أن هذا الرخاء الاقتصادي للبلاد لن يتحقق بالأسلحة النووية أبدا. بل قد تحدث الأشياء السيئة فقط. وهو يعلم ذلك. هو إنسان ذكي جدا. وأنا سعيد حدا بكيفية تطورات الأوضاع خول كوريا الشمالية".

يذكر أن كوريا الشمالية علقت تجاربها النووية على مدى العامين الآخرين، في خطوة جديدة تعزز المسار الإيجابي، إلا أن العقوبات الاقتصادية الدولية ما زالت سارية حتى الآن.