السلطات الفرنسية تعلن توقيف المشتبه به الثاني في اعتداء ليون

وقال جيرار كولومب، خلال مقابلة مع قناة "بي.إف.إم" "لقد تم اعتقال شخص ثان متورط بالاعتداء".
وقال كاستنير في تغريدة، على حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "فيما يخص قنبلة ليون، للتو تم القبض على مشتبه به".
والجمعة الماضية، ترك شخص قنبلة في شارع تسوق للمشاة في مدينة ليون الفرنسية، وأسفر انفجارها عن إصابة 13 شخصا بجروح.
وكان المدعي العام الفرنسي، ريمي إيتز، قد أعلن، أول من أمس السبت، أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن هجوم بقنبلة وقع في ليون أمس الجمعة وأسفر عن إصابة 13 شخصا.
من جانبها اعتبرت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، أنه "من المبكر جدا" الحديث عن فرضية "العمل الإرهابي" وأكدت أن البحث عن المشتبه به مستمر، معتبرة أنه "من المبكر جدا" الحديث عن فرضية "العمل الإرهابي"، كما نقل موقع "فرانس 24".
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