ماي تعرب عن خيبة أملها لنتائج حزب المحافظين في الانتخابات الأوروبية

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، عن خيبة أملها إزاء النتائج التي حققها مرشحو حزب "المحافظين" في انتخابات البرلمان الأوروبي الجارية، مجددة الدعوة للتوصل لاتفاق داخل بلادها حول خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وفي تغريدة عبر حسابها على (تويتر)، كتبت ماي: "ليلة مخيبة للآمال بالنسبة لحزب المحافظين، لقد خسر بعض النواب الممتازين بالبرلمان الأوروبي مقاعدهم، فيما أخفق البعض الآخر".

A very disappointing night for @Conservatives. Some excellent MEPs have lost their seats, some excellent candidates missed out. But Labour have also suffered big losses. It shows the importance of finding a Brexit deal, and I sincerely hope these results focus minds in Parliament — Theresa May (@theresa_may) May 27, 2019

​وتابعت ماي: "لكن حزب العمال أيضا مني بخسائر كبيرة، وهذا يظهر أهمية إيجاد اتفاق حول بريكست [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي]، وآمل صدقا أن تؤدي تلك النتائج إلى تركيز [النواب] داخل البرلمان".

وأعلن البرلمان الأوروبي، أمس الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي الأكبر في عشرين عاما، مشيرا إلى أن النسبة وصلت إلى نحو 51 في المئة، بالنسبة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد من دون المملكة المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم البرلمان جوم داش، بحسب موقع "فرنسا 24"، أنه مع احتساب المملكة المتحدة، فإن هذه النسبة يمكن أن تتراوح بين 49 و52 بالمئة.