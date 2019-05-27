عراقجي: سياسة الحظر الأمريكية عرضت أمن المنطقة بأسرها للخطر

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن بلاده مستعدة للحوار والتعاطي البناء مع دول المنطقة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عراقجي قوله إن "السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على إرساء دعائم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج الفارسي المهمة".

ولفت إلى أن "مفهوم الأمن موحد لا يقبل التفكيك ويشمل الحقلين السياسي والاقتصادي معا".

والتقى عراقجي، اليوم الاثنين، في الكويت المحطة الثانية من جولته في المنطقة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد آل صباح وعقد جولة من المباحثات.

كما ذكر عراقجي أن سياسة الحظر الأمريكية في الحقيقة عرضت أمن المنطقة بأسرها للخطر وعلى دول المنطقة توخي الحذر إزاء هذا التهديد.

ولفت إلى توجه المسؤولين الإيرانيين إزاء التطورات الإقليمية. وقال إن الحوار والتشاور مع دول المنطقة هي من أسس السياسة الخارجية لإيران. وعلى هذا الأساس فان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة من خلال إيجاد الآليات الإقليمية للدخول في حوار وتعاطي بناء مع هذه الدول.