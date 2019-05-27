عراقجي: سياسة الحظر الأمريكية عرضت أمن المنطقة بأسرها للخطر

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عراقجي قوله إن "السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على إرساء دعائم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج الفارسي المهمة".
والتقى عراقجي، اليوم الاثنين، في الكويت المحطة الثانية من جولته في المنطقة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد آل صباح وعقد جولة من المباحثات.
كما ذكر عراقجي أن سياسة الحظر الأمريكية في الحقيقة عرضت أمن المنطقة بأسرها للخطر وعلى دول المنطقة توخي الحذر إزاء هذا التهديد.
ولفت إلى توجه المسؤولين الإيرانيين إزاء التطورات الإقليمية. وقال إن الحوار والتشاور مع دول المنطقة هي من أسس السياسة الخارجية لإيران. وعلى هذا الأساس فان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة من خلال إيجاد الآليات الإقليمية للدخول في حوار وتعاطي بناء مع هذه الدول.
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