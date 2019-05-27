الشرطة البلجيكية تخلي محطة القطارات الشمالية بالعاصمة للاشتباه بوجود قنبلة

أخلت سلطات الأمن البلجيكية محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، على خلفية إنذار بوجود قنبلة، وقد تم إخلاء المحطة من المسافرين.

أمستردام — سبوتنيك. وأفادت وكالة الإخبارية البلجيكية (ها إل إن)، في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني عصر اليوم الاثنين، بأنه قد "تم إخلاء محطة قطارات بروكسل الشمالية بسبب إخطار وجود قنبلة".

© REUTERS / YVES HERMAN إجلاء 40 شخصا من محيط مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل بسبب بلاغ عن قنبلة

وأضافت "وصل الإنذار حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وأخلت على إثره الشرطة المحطة بالكامل ومنعت دخول أو خروج أحد. وطلبت من المسافرين التوجه لمحطة أخرى حتى يتضح حقيقة الأمر، ولم توضح السلطات حتى الآن مدى خطورة الوضع".

يتبع…