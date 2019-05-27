البابا فرنسيس: مستقبل البشرية مربوط باللاجئين

وأعرب البابا فرنسيس عن قلقه على مستقبل الأشخاص الذين، بسبب الحروب والخلافات المستمرة، الملاحقات والتمييز، وبسبب انعدام العدالة الاجتماعية الاقتصادية، أُجبروا على مغادرة أوطانهم، مشيراً إلى أن الموقف المنحاز ضد المهاجرين بمثابة إشارة مرعبة تحذر من التراجع الأخلاقي.
New world news from Time: https://t.co/m0ihul6I4R— Luc Chaoui (@lucchaoui) May 27, 2019
(BRUSSELS) — A day after the European Parliament elections, Pope Francis issued his annual message on migrants and said the attitude that they are the source of all of society’s ills “is an alarm bell warning of the moral decl…
والجدير بالذكر أن الهجرة هي إحدى الظواهر الاجتماعيّة، وهي عبارة عن انتقال الفرد من وطنه الأم إلى وطن آخر للعيش فيه. وتعجز حكومات الدول حتى الآن، عن حل هذه الظاهرة بجهود وطنية أو في أطر التحالفات والمنظمات الدولية.
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