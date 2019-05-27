البابا فرنسيس: مستقبل البشرية مربوط باللاجئين

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، "كل ذوي النوايا الحسنة"، لاعتبار معاملة المهاجرين "تحدياً هاماً يرتبط به حاضر ومستقبل البشرية أجمعها".

© REUTERS / YARA NARDI البابا يدعو إلى إجلاء اللاجئين من مراكز احتجاز في ليبيا

الفاتيكان — سبوتنيك . وقال فرنسيس في تصريحات بهذا الصدد: "الحديث لا يدور عن اللاجئين فقط: الحديث أيضاً يدور عن مخاوفنا. الشر ودناءة زماننا يؤديان إلى زيادة خوفنا من الآخرين، الغرباء، المطرودين والأجانب. ويظهر ذلك بوضوح أكبر اليوم أمام قدوم اللاجئين والمهاجرين، الذين يطرقون أبوابنا بحثاً عن الحماية والأمن ومستقبل أفضل".

وأعرب البابا فرنسيس عن قلقه على مستقبل الأشخاص الذين، بسبب الحروب والخلافات المستمرة، الملاحقات والتمييز، وبسبب انعدام العدالة الاجتماعية الاقتصادية، أُجبروا على مغادرة أوطانهم، مشيراً إلى أن الموقف المنحاز ضد المهاجرين بمثابة إشارة مرعبة تحذر من التراجع الأخلاقي.

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(BRUSSELS) — A day after the European Parliament elections, Pope Francis issued his annual message on migrants and said the attitude that they are the source of all of society’s ills “is an alarm bell warning of the moral decl… — Luc Chaoui (@lucchaoui) May 27, 2019

والجدير بالذكر أن الهجرة هي إحدى الظواهر الاجتماعيّة، وهي عبارة عن انتقال الفرد من وطنه الأم إلى وطن آخر للعيش فيه. وتعجز حكومات الدول حتى الآن، عن حل هذه الظاهرة بجهود وطنية أو في أطر التحالفات والمنظمات الدولية.