الأمم المتحدة تعد لمؤتمر نزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

تعد الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي حول نزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، من المقرر أن يعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

© REUTERS / AZAD LASHKARI هل امتلك العراق أسلحة دمار شامل... ضابط سابق يكشف الحقيقة

موسكو — سبوتنيك . أفاد موقع إدارة نزع السلاح في الأمم المتحدة، أنه من المقرر عقد مؤتمر، يومي 18 و22 نوفمبر، حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، في نيويورك.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن المؤتمر قد يعقد في نهاية عام 2019.

وفي الوقت نفسه، أشار ريابكوف، إلى أن موسكو لا ترغب في أن ترفض إسرائيل المشاركة في المؤتمر.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952، هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن.