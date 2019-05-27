نتنياهو يؤكد تمسكه بمواصلة العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة في الأيام القادمة

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نتنياهو يؤكد تمسكه بمواصلة العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة في الأيام القادمة