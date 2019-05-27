أوكرانيا تصمم محركا صاروخيا جديدا

أعلن المدير العام لمكتب التصميم الأوكراني "يوجنويه"، ألكسندر ديغتياروف، أن مكتبه طور محركا صاروخيا سيحل محل محرك "أر دي -171 إم" الروسي، الذي يعمل بالوقود السائل ويعتبر الأقوى في العالم.

موسكو — سبوتنيك. وقال ديغتياروف في مقطع فيديو، تم نشره على قناة المكتب الرسمية في موقع تحميل مقاطع اليوتيوب، اليوم الاثنين 27 مايو/ أيار: "إذا تحدثنا عن أضعف نقطة برنامج إحلال الواردات في صاروخ (زينيت)، فهذا هو محرك المرحلة الأولى "أر دي —171 إم".

© Sputnik . Kiselev موعد تطوير أول محرك صاروخي روسي من الميثان

وتابع: "لكن مكتب تصميم "يوجنويه"، تمكن من تطوير محرك "أر دي —815" بقوة دفع 250 طن، وثلاثة كهذه المحركات تشكل مرحلة أولى من صاروخ "ماياك"-3.9 "، وهو أعلى قليلا من حيث مجموع الخواص من المحرك "أر دي —171".

ولفت ديغتياروف إلى أنه في حال توفير تمويل مناسب، سيستغرق إنشاء المحرك " أر دي —815" عامين من العمل.

والجدير بالذكر أن محرك " أر دي —171 إم1" من تصنيع شركة "إنيرغو ماش"، كان يستخدم في المرحلة الأولى لصاروخ "زينيت" الذي ينتج في أوكرانيا، ويعد أقوى محرك صاروخي يعمل على الوقود السائل في العالم (قوة دفع 740 طنا).

وفي الوقت الحاضر، على أساس ذلك، يتم تطوير محرك " أر دي —171 إم في" للاستخدام في المرحلة الأولى من صاروخ "سويوز-5".