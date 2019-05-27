دولة أفريقية تصدر أحكاما ضد عسكريين بعد محاولة انقلاب

قالت محكمة عسكرية في غامبيا إنها أصدرت أحكاما بالسجن على ثمانية عسكريين سابقين اليوم الاثنين لتخطيطهم للإطاحة برئيس البلاد أداما بارو في عام 2017 بمساعدة سلفه المخلوع يحيى جامع.

وكان هؤلاء العسكريون تحت قيادة مساعد عسكري سابق للرئيس السابق جامع الذي حكم البلاد نحو 22 عاما قبل خسارته في انتخابات جرت في أواخر عام 2016 أمام بارو، ورفض جامع حينئذ التنحي؛ وفقا لوكالة "رويترز".

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وأدين العسكريون، الذين لم يقروا بذنبهم، بارتكاب تسع جرائم منها الخيانة لتآمرهم من أجل اعتقال وزراء ومسؤولين في الجيش ومهاجمة قوة دولية كانت تشكلت في غامبيا لحفظ النظام بعد إجبار جامع على التنحي.

وصدرت أحكام ضد سبعة من العسكريين بالسجن لمدة تسع سنوات بينما حكم على الثامن بالسجن لثلاثة أعوام.

وقالت المحكمة العسكرية إن الثمانية كانوا على اتصال مع جامع عبر تطبيق "واتسأب" الذي ناقشوا عبره الهجوم على قوات بأنحاء البلاد في مناطق كانت تُعتبر موالية للرئيس السابق.

وتقول منظمات حقوق الإنسان والحكومة الحالية إن سنوات حكم جامع شهدت انتهاكات حقوقية وفسادا ماليا وهو ما ينفيه جامع.