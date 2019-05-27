دولة أفريقية تصدر أحكاما ضد عسكريين بعد محاولة انقلاب

وكان هؤلاء العسكريون تحت قيادة مساعد عسكري سابق للرئيس السابق جامع الذي حكم البلاد نحو 22 عاما قبل خسارته في انتخابات جرت في أواخر عام 2016 أمام بارو، ورفض جامع حينئذ التنحي؛ وفقا لوكالة "رويترز".
وصدرت أحكام ضد سبعة من العسكريين بالسجن لمدة تسع سنوات بينما حكم على الثامن بالسجن لثلاثة أعوام.
وقالت المحكمة العسكرية إن الثمانية كانوا على اتصال مع جامع عبر تطبيق "واتسأب" الذي ناقشوا عبره الهجوم على قوات بأنحاء البلاد في مناطق كانت تُعتبر موالية للرئيس السابق.
وتقول منظمات حقوق الإنسان والحكومة الحالية إن سنوات حكم جامع شهدت انتهاكات حقوقية وفسادا ماليا وهو ما ينفيه جامع.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)