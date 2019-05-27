بفعل توترات الشرق الأوسط... ارتفاع في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة اليوم الاثنين، بدعم من التوترات في الشرق الأوسط وتخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة أوبك.

وساهمت تخفيضات الإنتاج، سواء الطوعية التي تنفذها "أوبك" وحلفاؤها أو الناجمة عن عقوبات أمريكية، في ارتفاع خام القياس العالمي برنت 29 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

© REUTERS / Raheb Homavandi ارتفاع أسعار النفط إلى 69 دولارا للبرميل وبحسب وكالة "رويترز"، ارتفع سعر خام برنت 1.42 دولار، أو 2.07 في المئة ليبلغ عند التسوية 70.11 دولار للبرميل، بعدما تراجع بنحو 4.5 في المئة الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أو ما يعادل واحدا في المئة، لتصل إلى 59.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 1752 بتوقيت جرينتش.